"Поставьте себе другие задачи": еврокомиссар оценил перспективы Украины вступить в ЕС

Хан акцентировал внимание на необходимости сделать экономику страны более конкурентоспособной.

Хан оценил перспективы членства Украины в ЕС.

Европейский комиссар по политике соседства и расширению ЕС Йоханнес Хан оценил перспективы вступления Украины в Евросоюз

По его словам, Украине необходимо ставить перед собой "более достижимые в ближайшем будущем" задачи, а не зацикливаться на перспективе присоединения к ЕС.

"Я думаю, мы все должны быть более прагматичными и смотреть, что будет более достижимым в ближайшей и среднесрочной перспективе", — цитирует его УНИАН.

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Он акцентировал внимание на необходимости сделать экономику страны более конкурентоспособной на европейском и мировом рынках. Если это произойдет, то это даст мощный толчок жизни всех граждан Украины, добавил он.

Также еврокомиссар подчеркнул, что первейшей целью должно быть укрепление связей Евросоюза и Украины: "Если мы будем успешными во всех этих вопросах, если мы избавимся от разницы в уровне жизни на Украине и в ЕС, то тогда увидим, что может быть следующим шагом".

Ранее в ЕС прокомментировали вероятность приостановления безвиза с Украиной. Еврокомиссар не знает ни о каких инцидентах или злоупотребления, которые могли бы привести к приостановке безвизового режима.

Напомним, замглавы генсека НАТО заявил, что вступление Украины в НАТО и ЕС - вполне реалистичные цели.

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