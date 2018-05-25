В ЕС прокомментировали вероятность приостановления безвиза с Украиной

В настоящее время отсутствуют риски, которые могут привести к приостановке безвизового режима для граждан Украины с целью путешествия в страны Шенгенской зоны, заявил комиссар Европейского Союза по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Йоханнес Хан.

"Я не знаю ни о каких инцидентах или злоупотребления, которые могли бы привести к приостановке безвизового режима, если это касается пользования этим режимом гражданами. Но вы видели в нашем отчете, который вышел в декабре прошлого года, есть другие вопросы, связанные с визовой либерализацией, где есть прогресс, а где могут быть риски. Опять же, это касается борьбы с коррупцией", — сказал Хан в интервью радиостанции "Радио НВ".

"Но сейчас нет рисков для безвизового режима из-за поведения украинцев за рубежом", — отметил еврокомиссар.

Напомним, безвизовый режим между Украиной и Евросоюзом начал действовать 11 июня 2017 года.