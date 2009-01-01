Признание паспортов ЛДНР. Зачем Путин подрывает Минские соглашения

Россия пытается спровоцировать Украину на непродуманные действия, говорит Алексей Гарань.

Алексей Гарань Главред

То, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании "паспортов" террористических ЛДНР — это попытка обострить ситуацию на Донбассе и вынудить Украину выйти из Минских соглашений.

Об этом профессор политологии Киево-Могилянской академии, научный директор Фонда "Демократические инициативы" Алексей Гарань рассказал в комментарии "Главреду".

"Сложно понять логику Кремля, а в данном случае — логику российской дипломатии, потому что признание Россией документов ЛНР и ДНР однозначно выглядит как обострение позиции. Такой шаг, на мой взгляд, дает больше аргументов Украине и тем, кто настаивает на сохранении и продлении санкций против России. Поэтому для России такой шаг, скорее, контрпродуктивен", — говорит политический эксперт.

"Чем он мог быть вызван? Возможно, Путин действует в рамках следующей логики — продолжения обострения ситуации на фронте, продолжения обстрелов Авдеевки. Он сознательно нагнетает ситуацию, запугивает Украину и Запад, чтобы попытаться достичь уступок с их стороны", — предположил политолог.

По его мнению, не исключено также, что такими действиями Путин может пытаться спровоцировать Украину на какие-то ответные непродуманные действия: "Я такой момент не исключаю. Ведь сейчас, в ответ на признание Россией документов, выданных в "народных республиках", все заговорили о том, что Россия подрывает Минские соглашения, поэтому Украина должна выйти из них".

"Но, на мой взгляд, позиция должна быть другой: Россия подрывает Минские соглашения, они не работают, а украинская сторона должна об этом говорить. Это даст нам дополнительные аргументы, чтобы со своей стороны предпринимать какие-то более жесткие действия. Мы, скорее, должны действовать так, а не заявлять об одностороннем выходе из "минского процесса". Мы должны говорить, что Минск не работает, что нужно искать какие-то другие формы и другие модели переговоров. Но в одностороннем порядке мы не можем выйти из "Минска". Россия как раз и пытается нас на что-то спровоцировать, на какие-то непродуманные действия. И это может быть один из вариантов", предположил научный директор Фонда "Демократические инициативы".

"Насколько это реалистично — создать новые модели переговоров сейчас? Сказать сложно. Потому что и французы, и немцы (учитывая, что среди них много новых людей, например, тот же министр иностранных дел Германии Зигмар Габрэль) будут бояться делать резкие шаги. Россия и на этом тоже сможет играть каким-то образом", — резюмировал Алексей Гарань.

Ранее "Главред" сообщал, что в ОБСЕ заявили: признание Россией "паспортов" ЛДНР — это еще одна преграда для прекращения войны на Донбассе.

фото: kremlin.ru