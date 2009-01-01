Путин поговорил с Меркель и Олландом о разрешении конфликта на Донбассе

Лидеры трех стран провели телефонный разговор.

Владимир Путин, Франсуа Олланд и Ангела Меркель Reuters

В среду, 18 января, президент РФпо телефону поговорил с канцлером Германии Ангелой Меркель и главой Франции Франсуа Олландом о ходе выполненияпо Донбассу.

Об этом говорится на сайте Кремля.

В то же время у российского лидера уточнили, что стороны подчеркнули важность наращивания совместных усилий по деэскалации напряженности на востоке Украины.

"… обеспечению последовательного выполнения положений "Минска-2", включая скорейший обмен удерживаемых лиц на основе принципа "всех на всех", — отметили в пресс-службе.

Также "условлено придать дополнительный импульс деятельности в рамках "нормандской четверки". "В этой связи на ближайшее время запланировано проведение ряда совместных мероприятий на различных уровнях", — добавили в Кремле.

Напомним, в октябре 2016 года в Берлине прошла встреча президента Петра Порошенко, Ангелы Меркель, Владимира Путина и Франсуа Олланда (лидеры стран "нормандской четверки" — Украина, Россия, Германия, Франция — ред.) по Донбассу. Узнать мнения экспертов о ней можно здесь.