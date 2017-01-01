"Широкий жест". Дейнега объяснил, зачем оккупантам Крымский мост

России важно показать масштабный проект перед выборами Путина.

Виталий Дейнега Главред

Для России строящийся Крымский мост важен, в первую очередь, с символической и военной точек зрения, и в последнюю очередь — с экономической.

Об этом волонтер, основатель фонда "Повернись живим" Виталий Дейнега заявил на чате в "Главреде".

По его мнению, РФ важно показать жителям Крыма большой и широкий жест, чтобы те меньше обращали внимания на все то плохое, что произошло с ними за время оккупации.

"Еще им важно показать настолько масштабный проект россиянам перед выборами Путина — это накинет ему пару процентов к рейтингу. Кроме того, им нужен способ переброски в Крым военных сил и средств. Вот это и есть главные функции этого моста. А насчет ущерба, то его, скорее, нанесут сложности, которые этот мост несет для захода и выхода кораблей из Азовского моря, особенно крупных", — добавил Дейнега.

Напомним, ранее в России закатили истерику из-за заявления украинского генерала об уязвимости Крымского моста.