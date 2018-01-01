СМИ узнали о заразной болезни Тимошенко

Подменять главу партии на согласительном совете глав депутатских фракций и комитетов Рады взялся ее однопартиец Сергей Власенко.

Юлия Тимошенко больна гриппом.

не смогла присутствовать на согласительном совете глав депутатских фракций и комитетов Верховной Рады, так как заболела.

О болезни политика рассказал ее однопартиец, а также глава парламентского комитета государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления Сергей Власенко ("Батьківщина"). По его словам, Тимошенко заразилась гриппом, пишет Страна.ua.

"Поскольку Юлия Владимировна Тимошенко, как и большое число украинских граждан, страдает от эпидемии гриппа, я имею честь представлять позицию Всеукраинского объединения "Батьківщина", — сказал Власенко.

Ранее политолог рассказал о "таланте" Тимошенко. Нардепу "очень импонировали многие мужские политические лидеры", отметил Олег Соскин.

Соскин также отметил, что главная проблема Юлии Тимошенко заключается в ее игре от слабой стороны, нардеп вообще не стратег, у нее "преобладает тактическая форма жизнедеятельности".

Напомним, в Украине за прошлую неделю (с 26 февраля по 4 марта) от гриппа скончались три человека: 47-летний мужчина из Запорожской области, 45-летняя женщина из Кировоградского региона и мальчик 6 лет из Харьковской области.

Как сообщалось о том, что в Японии разработали препарат для борьбы с гриппом за сутки. Ученые убеждены, что это настоящий прорыв в лечении опасного вируса.

Также ученые заявили, что противостоять "новому гриппу" помогает страстный секс. Во время интимной связи в организме мужчины и женщины вырабатываются специальные антитела.