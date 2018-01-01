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Стало известно, декларации каких украинских топ-чиновников проверит НАПК

Сегодня, 17:13

Всего проверке будут подвергнуты э-декларации нескольких десятков высших должностных лиц Украины.

НАПК вывеска
Вывеска НАПК УНИАН
В Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции решили провести полную проверку 60 деклараций высших должностных лиц Украины.

Такое сообщение во вторник, 10 апреля, опубликовано на официальном интернет-портале ведомства. Будут проверены декларации в том числе президента Украины Петра Порошенко, главы Кабмина Владимира Гройсмана, спикера парламента Андрея Парубия, первого вице-спикера парламента Ирины Геращенко и вице-спикера Оксаны Сыроид, омбудсмена Рады Людмилы Денисовой, генерального прокурора Юрия Луценко, секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова.

Полный перечень топ-чиновников, чьи декларации подвергнут проверке, опубликован на сайте НАПК.

Напомним, ранее в НАПК прояснили судьбу э-деклараций для антикоррупционеров.

 
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НАПК, проверка, декларации, Петр Порошенко, Андрей Парубий, Александр Турчинов
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