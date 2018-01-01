Стало известно, декларации каких украинских топ-чиновников проверит НАПК

Всего проверке будут подвергнуты э-декларации нескольких десятков высших должностных лиц Украины.

Вывеска НАПК УНИАН

Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции решили провести полную проверку 60 деклараций высших должностных лиц Украины.

Такое сообщение во вторник, 10 апреля, опубликовано на официальном интернет-портале ведомства. Будут проверены декларации в том числе президента Украины Петра Порошенко, главы Кабмина Владимира Гройсмана, спикера парламента Андрея Парубия, первого вице-спикера парламента Ирины Геращенко и вице-спикера Оксаны Сыроид, омбудсмена Рады Людмилы Денисовой, генерального прокурора Юрия Луценко, секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова.

Полный перечень топ-чиновников, чьи декларации подвергнут проверке, опубликован на сайте НАПК.

Напомним, ранее в НАПК прояснили судьбу э-деклараций для антикоррупционеров.