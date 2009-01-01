Тему Крыма стоит поднимать после урегулирования конфликта на Донбассе – чиновник ФРГ

Эрлер выступает за скорейшее урегулирование конфликта на Донбассе.

Об этом заявил уполномоченный немецкого правительства по вопросам сотрудничества с РФ, Центральной Азией и странами "Восточного партнерства" Гернот Эрлер, сообщает Deutsche Welle.

По словам чиновника, в Европе есть консенсус относительно того, что "сначала нужно сконцентрироваться на политическом урегулировании кровавого конфликта на востоке Украины" и только на более позднем этапе этого "политического процесса" переходить к обсуждению темы Крыма.

Эрлер подчеркнул, что смягчение санкций ЕС в отношении Москвы возможно только после реализации Минских договоренностей, включая полное прекращение огня на Донбассе.

Напомним, в США заявили, что поддерживают Украину и заинтересованы в том, чтобы наша страна повысила свою обороноспособность для борьбы с российской агрессией и ради предотвращения дальнейшего вторжения на ее территорию.

фото: antikor.com.ua