В Украине успешно испытали высокоточную управляемую ракету, опубликованы фото и видео

Порошенко поручил как можно скорее поставить новую ракету на вооружение украинской армии.

Испытания украинской управляемой ракеты Твиттер С.Цеголко

На юге Украины состоялось испытание высокоточной управляемой ракеты украинского производства

Об этом на своей странице в Facebook сообщил президент Украины Петр Порошенко.

"Только что состоялось успешное испытание новейшей украинской ракеты. Все комплектующие ракеты произведены в Украине. Это — наш общий успех", — заявил он.

При этом Порошенко поручил как можно скорее поставить новую ракету на вооружение украинской армии.

В свою очередь пресс-секретарь президента Святослав Цеголко на своей странице в Facebook уточнил, что президент прибыл из Одессы на один из полигонов на юге страны, где состоялись удачные испытания высокоточной управляемой ракеты украинского производства.

Также на испытании, кроме президента, присутствовали секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов и министр обороны Степан Полторак.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине разработано ракетное оружие, которого нет в России.

Видео: Фейсбук П.Порошенко.

Фото: Твиттер С.Цеголко.