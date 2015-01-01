Волонтер сравнил Украину с Чечней. Россия умеет ждать

Волонтер отметил, что для Украины есть один выход — готовиться к худшему сценарию.

Такое мнение он высказал в эфире "Обозреватель".

"Мы видели ситуацию, которая была в Чечне. Первая чеченская кампания — вроде уже проиграли… Потом они девять лет готовились: подтягивали тылы, строили базы. Как они, кстати, делают в отношении Украины — вдоль наших границ строятся их базы для целых дивизий. Они уже все отмечены на картах, есть видео с прибытием бригад на места дислокации вдоль границы…

Касаемо Чечни, то они девять лет готовили свою элиту. Ведь Кадырова не просто где-то нашли… После этого началась вторая кампания по дестабилизации ситуации в стране. Был даже не захват власти, они привели во власть своего человека… Россия умеет ждать. За 9 — 10 лет я бы не был спокоен касаемо ситуации, которая здесь может быть", — отметил Гай.

Он также подчеркнул волонтер, для Украины есть один выход — готовиться к худшему сценарию, ведь неизвестно сколько осталось времени в запасе.

"В первую очередь, мы должны думать об улучшении состояния сил ВСУ, об их модернизации, реформировании, систему штатки, документооборот. Мы должны говорить о территориальной обороне, обучении населения, об общественных организациях. У нас есть энное количество лет, а, может, и нет. Мы этого не знаем. Никто не знает, есть ли они в России. В 2017 году у них исчерпывается стабилизационный фонд. Поэтому они тоже будут спешить", — подчеркнул Гай.

Напомним, ранее лидер крымскотатарского народа, нардеп Мустафа Джемилев заявил о войне на Донбассе: это не Чечня — здесь Россия захлебнется.

Фото: bagnet.org