Встреча с главой Пентагона. В США Полторак обсуждал передачу "Джавелинов" Украине

Время передачи вооружения не играет важную роль, считает глава украинского Минобороны.

В США Степан Полторак встретился не только с Джеймсом Мэттисом @ChiefPentSpox

Министр обороны Украины Степан Полторак сообщил, что в США он не только встретился с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом, но и провел консультации на высоком уровне по оборонному сотрудничеству между ведомствами двух стран.

В частности, стороны обсудили механизм передачи нашему государству американских противотанковых ракетных комплексов "Джавелин", рассказал чиновник в интервью "Голосу Америки", оно размещено на странице издания в Facebook.

По словам главы Минобороны, время передачи вооружения не играет важную роль.

"Я думаю, что решение о передаче "Джавелинов" было очень своевременным и очень правильным... Это очень серьезный, мощный сигнал Украине о том, что она не осталась наедине с Россией, и это сигнал самой России, что нас поддерживает весь мир. Кроме того, это мощный сигнал и другим коллегам, с которыми мы работаем, что надо активнее работать с Украиной", — отметил министр.

Ранее сообщалось, что Степан Полторак встретился с Джеймсом Мэттисом в Вашингтоне. Напомним, посол США в Украине Мари Йованович подтвердила, что наша страна от Штатов получит "Джавелины" абсолютно бесплатно.