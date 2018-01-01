"Выбор каждого". Вакарчук намекнул на будущий поход в политику

Площадкой для высказывания он выбрал свой блог на портале TwitLonger.

Святослав Вакарчук KP.UA

Стратегия работы для политика, обремененного властью, должна начинаться с собственного положительного примера/авторитета и заканчиваться фундаментальными реформами в стране.

Соответствующее сообщение в своем блоге на портале TwitLonger опубликовал украинский музыкант и композитор, фронтмен рок-группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук.

"Просмотр фильма "Киборги" вдохновил меня на размышления. Долго я носил их в себе. Но в конце концов, решил поделиться с вами здесь. Это не совсем о фильме, но...решать вам", − говорится в тексте.

Выбор идти или не идти в политику – "крайне непростой, но личный выбор каждого", считает фронтмен группы "Океан Ельзи".

"Собираешь команду единомышленников, пользуясь этим авторитетом. Осторожно, но уверенно проводишь изменения и в первую очередь те, которые дают быстрый результат. Положительные изменения добавляют тебе все больше и больше сторонников. Когда таких сторонников становится относительное большинство - начинаешь кардинальные фундаментальные изменения", - написал Вакарчук.

Кроме того, он особо отметил необходимость достижения политических компромиссов.

"Правда, только таких, которые никоим образом не противоречат основной цели (к сожалению, без умения договариваться не бывает стойкого результата!") - подытожил Вакарчук.

Напомним, слухи возможном походе Вакарчука в политику муссируются уже достаточно длительное время. Причем сам музыкант предпочитает откровенно на данную тему не высказываться. Однако в минувшем году он отправился и учиться, и преподавать в США - в престижный Стэнфордский университет. Этот его шаг многие эксперты сочли как показатель больших политических амбиций. Кроме того, астролог " оценил президентские перспективы Вакарчука.