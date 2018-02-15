"Не самый худший вариант". Астролог оценил президентские перспективы Вакарчука

Директор Украинского астрологического института Павла Глобы, астролог Игорь Никишин, отвечая на вопрос читателя во время чата для "Главреда", прокомментировал перспективы прихода к власти в Украине человека из шоу-бизнеса вообще и лидера рок-группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука в частности.

"Такая вероятность есть, и это был бы далеко не самый худший вариант. Если вы имеете в виду Святослава Вакарчука, то у него очень неплохие пересечения с астрологической картой Украины. Он по знаку рождения Телец, а украинская нация традиционно соотносится с этим знаком Зодиака. Заметьте, что у нас еще не было ни одного лидера государственного масштаба, рожденного под Тельцом. Это говорит только о том, что ни один из наших политиков за все 26 лет независимости Украины не выражал интересов народа", − сказал он.

Напомним, ранее сообщалось о том, что политолог оценил возможности Вакарчука и Зеленского стать президентом.

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