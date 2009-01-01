Ярош упрекнул власть. Мы бы выиграли эту войну еще три года назад

Ярош считает, что в 2014 году надо было ввести военное положение, расстрелы на передовой и запретить демократию.

Дмитрий Ярош. скриншот/gazeta.ua

Народный депутат Дмитрий Ярош считает, что Украина могла выиграть войну еще в 2014 году, если бы тогда ввели военное положение.

Об этом экс-руководитель организации "Правый сектор" сказал в интервью журналу "Країна".

"Еще в 2014 году надо было ввести военное положение, запретить любую демократию, любые выборы. Ввести военно-полевые суды и расстрелы. И мы давным-давно выиграли бы эту войну. В том числе расстрелы и на передовой.

Тысячи солдат отказывались выполнять приказы. А без жесткой дисциплины в войсках победить невозможно. А это минимизирует потери. Поверьте, маленькая кровь спасает от большой, как Иловайская, Дебальцевская трагедии. Должно быть так: или мы воюем, или торгуем и занимаемся демократией. Дефиниции надо четко определять для себя и общества. К сожалению, это решение не от нас зависит", — отметил Ярош.

Ранее Ярош заявлял, что у Украины есть идеальный план, следуя которому можно освободить Донбасс, и победить в войне с российскими оккупантами.

Видео: gazeta.ua