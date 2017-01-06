Бунт против оккупантов. В центре Севастополя жгли российский флаг и выкрикивали угрозы "властям"

Прибывшие на место происшествия в Артиллерийскую бухту полицейские столкнулись с активным сопротивлением неизвестного.

В центре Севастополя жгли российский флаг 24.ua

центре Севастополя неизвестный мужчина пытался сжечь российский флаг, но был задержан сотрудниками частного охранного предприятия.

Мужчина также выкрикивал угрозы в адрес российской власти, в результате охранники вызвали наряд полиции, сообщает РИА "Новости".

Прибывшие на место происшествия в Артиллерийскую бухту полицейские столкнулись с активным сопротивлением неизвестного, который, продолжая выкрикивать оскорбления, нанес несколько ударов полицейскому, после чего стал вырываться от охранников и правоохранителей.

Как заявил информагентству источник в правоохранительных органах оккупантов, с подобным агрессивным поведением за последние 2,5 года полицейские столкнулись впервые.

Напомним, ранее сообщалось, что в центре Севастополя уличный артист спел песню "Океану Ельзи".

Фото: 24tv.