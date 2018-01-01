ДТП и попытка суицида. Во Львове в аварии погибла девушка

В областном центре иномарка влетела в дорожный знак и ограждение, водитель попал в травмпункт.

Во Львове произошло смертельное ДТП varta1.com.ua

Во ночь на вторник, 20 февраля, во Львове водитель на иномарке не справился с управлением , въехал в дорожный знак и ограждение, от полученных травм погибла пассажирка машины — девушка, 1990 года рождения.

Водитель попал в травмпункт, говорится на странице Департамента по вопросам гражданской защиты Львовской облгосадминистрации в Facebook.

Водитель был в состоянии сильного алкогольного опьянения, когда его доставали из машины, он выхватил нож и пытался перерезать себе вены, сообщает "Варта 1" со ссылкой на слова свидетелей.

"Утром 20 февраля в 00:05… в г. Львов, ул. Стуса, водитель автомобиля "Рено Меган", 1995 года рождения, житель Львова, не справился с управлением и совершил наезд на препятствие (дорожный знак и дорожное ограждение)", — отметили в ведомстве.

По его данным, в результате ДТП погибла местная жительница. Водитель госпитализирован в травмпункт №2, диагноз пока неизвестен. Причины происшествия выясняются.

"… все было на глазах, авария произошла на отрезке, где разрешена скорость 40 км/ч. Машина, как картонная коробка, пролетела (перекатилась) через трамвайную остановку метров 30-40, сломав все защитные столбы и дорожные знаки. На остановке в тот момент находились пешеходы. Ребята чудом остались живы", — отметили очевидцы аварии.

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