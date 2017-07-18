Смертельное ДТП на Закарпатье. Водитель Peugeot не справился с управлением, авто влетело в отбойник

Автомобиль Peugeot 3008 двигался со стороны Ужгорода во Львов.
В понедельник, 17 июля, в селе Подполозье на Закарпатье в результате автомобильной аварии погибла женщина.
Об этом сообщает главное управление Нацполиции Закарпатской области в Facebook.
ДТП произошло на трассе "Киев-Чоп". Автомобиль Peugeot 3008 двигался со стороны Ужгорода во Львов, когда вдруг водитель не справился с управлением и въехал в отбойник.
На тот момент в машине находилось трое человек, одна из пассажирок погибла.
По данному факту начато уголовное производство, устанавливают обстоятельства аварии.
Напомним, на Буковине Mercedes влетел в туравтобус, 20 пострадавших.
Фото: @zk.npu.