Тайные встречи под присмотром раввина: СМИ узнали, как у Луценко договариваются по важным делам

Опубликованы аудиозаписи телефонных разговоров.

Замы Луценко тайно встречались со Ставицким – СМИ. УНИАН

Заместители генпрокурора Юрия Луценко Евгений Енин и Анжела Стрижевская тайно встречались с бывшим министром энергетики Эдуардом Ставицким в Израиле.

Журналисты предположили, что прокуроры пытались заключить сделку с экс-министром, поэтому его дело передали в суд только этой весной, хотя оно было готово еще полтора года назад. Сама встреча состоялась 13 ноября 2016 года в одном из отелей Тель-Авива и длилась около часа, сообщает "Слидство.Инфо".

Отмечается, что Ставицкий на встречу пришел в сопровождении раввина Александра Левина.

При этом во время разговора Енин заявил, что обоих замов на разговор уполномочил сам генпрокурор.

Стрижевская объясняла, чем бывшему топ-чиновнику грозит заочное осуждение и почему лучше не менять статью по его делу (ст. 191, ч. 5), хотя тот на этом и настаивал. "Кстати, другие переквалификации ничем не лучше... Потому что они предусматривают спецконфискацию", – отметила Стрижевская.

Конкретикой данный диалог не закончился. Журналистам точно неизвестно, была ли достигнута договоренность между сторонами.

При этом отмечается, что эта встреча могла быть попыткой склонить Ставицкого к соглашению со следствием. Однако такое соглашение заключается лишь по официальной процедуре.

Енин в интервью "Слидству.Инфо" отметил, что соглашение со следствием обязательно предполагает обличительные показания подозреваемого и для таких переговоров обычно избирается "нейтральная площадка".

"Журналистка Слидства.Инфо 12 раз во время интервью спросила Енина, встречался ли он с Эдуардом Ставицким в Израиле. Он избегал прямого ответа относительно официальных встреч, но сообщил, что неформальных встреч с Эдуардом Ставицким не было. Его коллега, Анжела Стрижевская, в телефонном разговоре с журналистом Слидства.Инфо отказалась комментировать встречу, пока идет следствие", – добавили журналисты.

Они опубликовали еще одну аудиозапись – телефонного разговора, вероятно, между Ставицким и неустановленным лицом по имени Коля.

По словам Коли, перед его встречей с Анжелой (можно предположить, что речь идет о заступнице генпрокурора Анжеле Стрижевской) экс-министр должен передать 200 – вероятно, тысяч долларов. Якобы это требование самой Анжелы.

"Спросить Анжелу Стрижевскую о вероятности такой договоренности не удалось - она положила трубку во время разговора с журналистом Слидства.Инфо. Связаться с Эдуардом Ставицким через его адвокатов для получения комментариев также не получилось", – отметили журналисты.

Вместе с тем, Евгений Енин в комментарии Громадському назвал обнародованные "Слидством.Инфо" записи провокацией и пообещал предоставить подробные объяснения 12 июня.

Напомним, в августе 2016 года Генеральная прокуратура Украины направила в Израиль запрос о выдаче Ставицкого. Правоохранительные органы Израиля запрос получили, но никакого ответа пока нет.

Ставицкий скрывается под именем Натан Розенберг, в 2014 году он получил гражданство Израиля. СБУ объявила Ставицкого в розыск в апреле 2014 года в уголовном производстве по ст.191 УКУ (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Ставицкий находится в розыске Интерпола по обвинению в пособничестве экс-президенту Виктору Януковичу в захвате "Межигорья". Сам экс-министр живет в Израиле, откуда недавно опроверг слухи о своем аресте.

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