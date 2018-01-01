Убийство на остановке в Киеве: стали известны подробности о жертве и убийце, фото

Известного в столице шеф-повара смертельно ранил боец АТО.

Повара Руслана Юрченко убили на остановке общественного транспорта. Фото: Facebook/Руслан Юрченко

В результате ножевого ранения в спину на остановке общественного транспорта в Киеве 10 февраля погиб бывший шеф-повар одесского ресторана Cooper Burgers Руслан Юрченко.

Мужчина был жестоко убит за замечание и просьбу соблюдать очередь. Об этом сообщают друзья в Facebook.

"Вчера убили Руса, первого шеф-повара Купера, мы проработали больше трех лет вместе. Ножом в спину, солдат 72 бригады в увольнении, на глазах у жены. Знаете, за что? За замечание и просьбу соблюдать очередь!" – написал на своей странице в соцсети одесский ресторатор Алекс Купер.

Руслан Юрченко Фото: Facebook/Владимир Коваль

Бывший коллега добавил, что Юрченко был очень добрым, справедливым и отзывчивым человеком. Без отца теперь будут расти двое маленьких детей.

Трагически погибший Руслан Юрченко писал у себя на странице в соцсети, что родился в Киеве, а в Одессу уезжал работать по приглашению. Он откровенно сознавался, что всегда любил готовить и поваром мечтал быть с детства. В одесском ресторане по приглашению друга он занимался разработкой рецептуры пасты болоньезе, которая была бы доступна и при этом не утратила вкусовых качеств.

Убийцу Юрченко задержала полиция. Им оказался солдат-контрактник 72 бригады, который был в Киеве в увольнении. По предварительной информации, боец АТО находился в состоянии наркотического опьянения. Фото преступника опубликовал в Facebook ресурс dtp.kev.ua.

Задержанный виновник преступления. Фото: dtp.kev.ua

Напомним, накануне в Днепровском районе Киева, во время ожидания маршрутки, между двумя мужчинами произошел конфликт, поскольку один из них хотел пройти без очереди, а другой сделал ему замечание. В итоге первый вернулся с ножом и ударил своего оппонента в сердце на глазах у его жены.

Позже глава военной прокуратуры Украины Анатолий Матиос дал комментарий по поводу убийства мужчины, совершенного офицером-участником АТО на остановке в Киеве.