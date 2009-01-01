Выстрел в подбородок. Вблизи Крыма покончил с собой контрактник

Инцидент случился у Каланчака, его причины неизвестны.

Автомат Калашникова, иллюстрация zonawar.ru

Вблизи поселка Каланчак Херсонской области (находится недалеко от) застрелился, причина самоубийства пока неизвестна.

Об этом пишет "Сегодня", ссылаясь на данные пресс-службы военной прокуратуры Южного региона.

В ведомстве уточнили, что боец "в районе выполнения задач по назначению" выстрелил себе в подбородок из автомата Калашникова складного образца.

"Погибший не является военнослужащим Херсонского гарнизона и был откомандирован", — отмечается в статье. В его крови алкоголь не обнаружен, административные нарушения он не совершал. Боец был достаточно замкнутым, но с сослуживцами не конфликтовал.

Напомним, в конце июня в селе Залужье Владимир-Волынского района Волынской области во дворе собственного дома нашли повешенным военного-контрактника. Узнать больше об инциденте можно здесь.