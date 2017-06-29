На Волыни нашли повешенным контрактника

В селе Залужье Владимир-Волынского района Волынской области во дворе собственного дома нашли повешенным военного-контрактника.

Об этом пишет ТСН, ссылаясь на данные сектора коммуникации ГУ Нацполиции в регионе.

Издание уточнило, что правоохранителям об инциденте стало известно 29 июня в 5 утра.

"Информация о повешении 20-летнего жителя с. Залужье Владимир-Волынского района во дворе дома поступило в полицию сегодня", — говорится в сообщении.

Мужчина служил в 14-й отдельной механизированной бригаде. По факту смерти бойца начато уголовное производство, копы устанавливают, было ли случившееся самоубийством, а также выясняют причину трагедии.

Ранее сообщалось, что в селе Каменица Закарпатской области на службе погиб военнослужащий Чопского пограничного отряда, по предварительным данным, он выстрелил себе в голову из табельного оружия.