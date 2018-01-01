Сегодня, 17:24 RSS

Абрамович решил избавиться от "Челси": в Англии назвали вероятную сумму сделки

Сегодня, 16:54

Роман Абрамович отозвал заявление на продление инвестиционной визы Великобритании.

Роман Абрамович
Роман Абрамович может продать «Челси» EPA / UPG
Российский миллиардер Роман Абрамович может продать лондонский "Челси", которым владеет с июля 2003 года.

По данным The Times, российский предприниматель планирует выручить от сделки не менее 1,2 млрд евро, чтобы полностью окупить свои расходы на клуб.

Абрамович отозвал заявление на продление инвестиционной визы Великобритании после получения израильского гражданства, которое позволяет ему находиться на территории Соединенного королевства до полугода.

Напомним, ранее сообщалось, что у Абрамовича возникли проблемы с продлением его британской визы.

После этого Абрамович прибыл в Израиль, где получил удостоверение нового репатрианта и удостоверение личности.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Теги:  
Роман Абрамович, Англия, Челси
ПО МАТЕРИАЛАМ:
Загрузка...
+
Соглашаюсь
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности