Чемпионат мира по футболу 2018: анонс матча 1/2 финала "Хорватия - Англия" 11 июля

В среду определится второй и последний финалист российского мундиаля.

Анонс матча online-prognoz

В Москве, на легендарном стадионе "Лужники", в среду, 11 июля, в полуфинале мирового футбольного первенства сойдутся сборные Хорватии и Англии. Начало матча – 21.00. Прямая трансляция – на телеканале "Интер".

Обоим сборным проход через четвертьфинал дался очень по-разному. Англичане с видимой легкостью обыграли шведов (2:0). Хорваты же только после овертаймов и серии пенальти сумели обыграть хозяев мундиаля – россиян.

Как считают эксперты, в полуфинале ожидается приблизительно равная игра. Атаки хорватов наверняка по-прежнему будет направлять Лука Модрич, а лидер англичан Харри Кейн (лучший бомбардир нынешнего мундиаля) точно не упустит своего шанса поугрожать воротам противника. Но поскольку на кону стоит выход в финал ЧМ-2018, скорее всего, обе команды будут осторожничать. Поэтому любителям футбола никак не стоит удивляться, если дело дойдет до дополнительного времени либо же вовсе до серии 11-метровых.

Букмекеры считают фаворитами матча как раз англичан. В конторе bet365 на их победу дают коэффициент 2.37, а на ничью и на победу хорватов - 3.1. В конторе William Hill солидарны с коллегами. На победу Англии тут дают коэффициент 2.3 , на ничью - 3, а на выигрыш хорватов - 3.1.

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