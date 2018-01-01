Ломаченко назвал свой ключ к победе над Линаресом

Венесуэлец сильный и умный, отметил украинский чемпион.
Венесуэлец хороший боксер, у него высокая скорость, он сильный и умный, рассказал боксер в интервью Fight Hub TV, оно было опубликовано на канале издания в YouTube.
"Постоянное движение, постоянное выбрасывание ударов, закручивания. Я должен быть ловче, чем он", — отметил собеседник.
Напомним, бой между Василием Ломаченко и Хорхе Линаресом состоится в ночь на 13 мая в американском Нью-Йорке на арене Madison Square Garden. Узнать больше о будущем противостоянии можно здесь.
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