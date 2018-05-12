Ломаченко — Линарес: где смотреть бой за звание чемпиона мира

В субботу, 12 мая, в Нью-Йорке накануне боя между Василием Ломаченко и Хорхе Линаресом прошла традиционная церемония взвешивания.

Оба боксера вложились в норму категории (61,2 кг), показав, что интересно, одинаковый вес — 61,05 кг.

Отметим, что Хорхе Линаресу 32 года. Он чемпион мира в полулегкой (WBC, 2007–2008), 2-й полулегкой (WBA, 2008–2009) и легкой (WBC, 2014–2016; WBA, 2016 – н. в.; The Ring, 2016 – н. в.) весовых категориях. На профессиональном ринге провел 47 боев, в 44 из которых отпраздновал победу.

Разговоры о поединке Ломаченко с Линаресом велись давно. Однако несмотря на то, что промоутеры Ломаченко и Линареса договорились о бое, а сам Василий заявил, что, скорее всего, следующим его соперником станет Хорхе, официальное подтверждение пришло лишь 12 марта — за два месяца до противостояния, пишет isport.ua.

В тот же день украинец начал подготовку к бою, а спустя еще день стало известно, что боксеры поставили подписи под контрактом на поединок.

Сразу после подписания контракта Линарес заявил, что бой с Ломаченко — подарок для него, а также выразил уверенность, что у него есть все для победы.

Позже его риторика изменилась, и он уже заявил, что Василий преклонится перед Королем Хорхе, а также что он хочет заткнуть украинца.

Ломаченко в своих высказываниях традиционно был скромнее. Он выразил надежду, что с Линаресом получится интересный бой, а потом больше говорил о том, что для него этот поединок — шанс войти в историю. Также украинец выразил желание, что можно выиграть даже проигрывая в габаритах, но при этом дальше идти не спешит, а планирует провести еще несколько лет в легком весе.

Хорхе в начале своей подготовки столкнулся с тем, что его тренер вынужден был работать с Дэвидом Хэем в Лондоне, тогда как сам венесуэлец решил готовиться в США. Сначала стало известно, что Линарес будет готовить его брат, а потом он назвал другие имена своей команды, при этом выразив уверенность, что смена тренерского штаба не помешает ему выиграть.

Что касается прогнозов на бой, то Ломаченко предположил, что сложными будут начальные раунды, а дальше Хорхе может стать очередным боксером, который откажется продолжать встречу. Сам Линарес уверяет, что такого не случится.

Начало вечера бокса в Нью-Йорке – в ночь в субботы на воскресенье в 02:00 ночи по киевскому времени.

Увидеть первый для Василия бой в новой весовой категории можно будет увидеть в прямой трансляции на канале "Интер". Здесь показ поединка будет сопровождаться студией с участием экспертов. Кроме того, будет продемонстрирована премьера документального фильма о Ломаченко.

Также трансляцию из США запланировал в своей эфирной сетке российского "Матч ТВ". Повтор боя можно будет увидеть в воскресенье, 13 мая, в 07:00 на "Интере".