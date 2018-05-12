Бой Ломаченко 2018: украинец назвал свой ключ к победе над Линаресом

Украинский боксер, чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко заявил, что его ключом к победе над чемпионом мира в легкой весовой категории по версии WBA из Венесуэлы Хорхе Линаресом является ловкость.

Венесуэлец хороший боксер, у него высокая скорость, он сильный и умный, рассказал боксер в интервью Fight Hub TV, оно было опубликовано на канале издания в YouTube.

"Постоянное движение, постоянное выбрасывание ударов, закручивания. Я должен быть ловче, чем он", — отметил собеседник.

Напомним, бой между Василием Ломаченко и Хорхе Линаресом состоится в ночь на 13 мая в американском Нью-Йорке на арене Madison Square Garden. Узнать больше о будущем противостоянии можно здесь.