"Матч века". В Сети бурно отреагировали на триумф "Барсы" в Лиге чемпионов

Игра прошла вчера в Испании и завершилась со счетом 6:1 в пользу каталонской команды.

Игроки "Барселоны" Reuters

В среду, 8 марта, в Испании прошел ответный матч 1/8 финаламежду(прозвище "Барса") и французским "Пари Сен-Жерменом" (ПСЖ), в ходе которого первая сделала практически невозможное — отыграла у соперника четыре гола.

Игра завершилась со счетом 6:1, СМИ назвали ее матчем века, а Интернет-пользователи бурно отреагировали на результат, разместив в соцсетях комментарии, фото и видео.

"Барселона" — ПСЖ 6:1 (первую игру испанцы проиграли с разгромным счетом — 0:4)

Голы: Суарес, 3, Курзава, 40 (аг), Месси, 50 (п), Неймар, 88, 90 (п), Роберто, 90+5 — Кавани, 62;

"Барселона": тер Штеген, Пике, Юмтити, Маскерано, Рафинья (Серхи Роберто, 76), Бускетс, Ракитич (Гомеш, 84), Иньеста (Туран, 65), Месси, Суарес, Неймар;

Запасные: Силлессен, Динь, Альба, Серхи Роберто, Туран, Гомеш, Алькасер;

ПСЖ: Трапп, Менье (Крыховяк, 90), Маркиньос, Силва, Кюрзава, Рабьо, Матюйди, Лукас (Ди Мария, 55), Верратти, Дракслер (Орье, 75), Кавани;

Запасные: Ареола, Кимпембе, Орье, Крыховяк, Пасторе, Ди Мария, Бен-Арфа.

"Слезы. Истерика. Ничего удивительнее я не видел не только в футболе, но и в жизни", — написал в Twitter-аккаунте пользователь Максим Гиленко. По словам юзера Roman Voitsykh‏, что, судя по результату, игроков "Барсы" кормят наколотыми апельсинами.

Напомним, 6 декабря 2016 года в Киеве в матче Лиги чемпионов местное "Динамо" разгромило турецкий "Бешикташ". До этого в Италии прошел ответный матч пятого тура группового этапа турнира между киевлянами и "Наполи", который завершился со счетом 0:0, после чего наша команда потеряла шансы на выход в плей-офф.