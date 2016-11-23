Лига чемпионов: "Динамо" сыграло вничью с "Наполи" и вылетело из еврокубков, видео опасных моментов

В среду, 23 ноября, в Италии в матче 5-го тура Лиги чемпионов местный "Наполи" принимал киевское "Динамо". Игра завершилась со счетом 0:0.

Игра, по большей части, проходила в невысоком темпе с небольшим территориальным и игровым преимуществом хозяев поля, пишет УНИАН.

Наиболее активными у гостей были Хосе-Мария Кальехон и Маноло Габбиадини, вышедший на замену на 66-й минуте и создавший немало проблем у ворот "Динамо" в концовке игры.

Киевляне, в свою очередь, немного осмелели в самой концовке матча и имели ряд опасных момент. В частности, несколько фланговых прострелов, после обыгрышей игроков итальянского клуба, совершил в чужую штрафную Андрей Ярмоленко.

Тем не менее, в итоге команды ни разу не поразили ворота друг друга.

"Наполи" — "Динамо" 0:0

"Наполи": Рейна — Хисай, Альбиоль, Кулибали, Гулам – Зьелински (Аллан, 78), Диавара, Хамшик — Кальехон, Мертенс (Джаккерини, 86), Л.Инсинье (Габбьядини, 66)

"Динамо": Рудько — Морозюк, Хачериди, Вида, Макаренко — Рыбалка, Сидорчук (Ориховский, 67), Гармаш — Ярмоленко, Беседин (Мораес, 81), Цыганков (Гонсалес, 60)

Предупреждения: Кулибали – Сидорчук

В другом матче группы В турецкий "Бешикташ" и португальская "Бенфика" сыграли вничью — 3:3.

Таким образом, за тур до окончания соревнований, в турнирной таблице Группы В, у "Бенфики" и "Наполи" по 8 очков, "Бешикташа" — 7, "Динамо" — 2.

В заключительном еврокубковом матче сезона 2016/17, который уже ничего не будет решать для "Динамо" с турнирной точки зрения, 6 декабря команда примет на своем поле столичного НСК "Олимпийский" стамбульский "Бешикташ".

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