Сегодня, 18:03 RSS

Объявлен состав сборной России на матче-открытии с Саудовской Аравией: фото

Сегодня, 17:25

Матч начнется в 18:00 по киевскому времени.

ЧМ-2018
Сборная России по футболу: объявлен окончательный состав.
До матча Россия — Саудовская Аравия осталось меньше часа: спортивный поединок начнется в 18:00 по киевскому времени.

И сборная России по футболу наконец обнародовала стартовый состав на матч первого тура группового этапа ЧМ-2018.

Итак, на поле выйдут 11 футболистов:

защитники: Марио Фернандес, Сергей Игнашевич, Илья Кутепов, Юрий Жирков;

полузащитники: Юрий Газинский, Роман Зобнин, Александр Головин, Александр Самедов, Алан Дзагоев;

нападающий — Федор Смолов;

вратарь — Игорь Акинфеев.

состав сборной РФ
twitter.com/TeamRussia

На групповом этапе мирового первенства сборная РФ помимо Саудовской Аравии сыграет с Египтом и Уругваем.

Ранее тренерский штаб сборной России по футболу во главе со Станиславом Черчесовым обнародовал окончательный состав команды на ЧМ-2018.

Читайте также: Чемпионат мира по футболу 2018: расписание матчей и где смотреть

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Теги:  
сборная России, ЧМ-2018, Чемпионат мира-2018
ПО МАТЕРИАЛАМ:
Загрузка...
+
Соглашаюсь
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности