Объявлен состав сборной России на матче-открытии с Саудовской Аравией: фото

Матч начнется в 18:00 по киевскому времени.
И сборная России по футболу наконец обнародовала стартовый состав на матч первого тура группового этапа ЧМ-2018.
Итак, на поле выйдут 11 футболистов:
— защитники: Марио Фернандес, Сергей Игнашевич, Илья Кутепов, Юрий Жирков;
— полузащитники: Юрий Газинский, Роман Зобнин, Александр Головин, Александр Самедов, Алан Дзагоев;
— нападающий — Федор Смолов;
— вратарь — Игорь Акинфеев.
На групповом этапе мирового первенства сборная РФ помимо Саудовской Аравии сыграет с Египтом и Уругваем.
Ранее тренерский штаб сборной России по футболу во главе со Станиславом Черчесовым обнародовал окончательный состав команды на ЧМ-2018.
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