Объявлен состав сборной России на матче-открытии с Саудовской Аравией: фото

До матча Россия — Саудовская Аравия осталось меньше часа: спортивный поединок начнется в 18:00 по киевскому времени.

И сборная России по футболу наконец обнародовала стартовый состав на матч первого тура группового этапа ЧМ-2018.

Итак, на поле выйдут 11 футболистов:

— защитники: Марио Фернандес, Сергей Игнашевич, Илья Кутепов, Юрий Жирков;

— полузащитники: Юрий Газинский, Роман Зобнин, Александр Головин, Александр Самедов, Алан Дзагоев;

— нападающий — Федор Смолов;

— вратарь — Игорь Акинфеев.

На групповом этапе мирового первенства сборная РФ помимо Саудовской Аравии сыграет с Египтом и Уругваем.

Ранее тренерский штаб сборной России по футболу во главе со Станиславом Черчесовым обнародовал окончательный состав команды на ЧМ-2018.

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