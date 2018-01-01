Отпраздновали восьмое место. Канадский фрийсталист с тренером выпили лишнего и украли машину

Спортсмен из Канады был задержан полицией Пхенчхана.

Фрийсталист из Канады Дэвид Данкан занял на Олимпиаде восьмое место Фото: zimbio.com

Канадский фристайлист Дэвид Данкан 24 февраля был задержан на угнанном автомобиле Hummer с женой и тренером Вилли Райаном возле олимпийской деревни

Все трое угонщиков были в нетрезвом состоянии. Уровень алкоголя в крови тренера спортсмена, который находился за рулем, в три раза превышал установленную в Корее норму, сообщает СВС.

Полиция Южной Кореи задержала Данкана и его тренера, однако позже они были отпущены из-под стражи. Спортсмену на неопределенный срок запретили покидать территорию страну. Разбирательства ведутся и в отношении персоны его тренера Райана. Дата судебного заседания не установлена.

"Мы ожидаем, что наши спортсмены и члены команды будут вести себя ответственно, а также в соответствии с канадскими и олимпийскими ценностями. Мы глубоко разочарованы поведением Данкана и Райана. Мы гарантируем, что все члены команды впредь будут уважать законы Южной Кореи", — сказал исполнительный директор Олимпийского комитета Канады Крис Оверхольт.

Если преступление не будет признано тяжким, канадцы отделаются штрафом и покинут Южную Корею.

Напомним, в южнокорейском Пхенчхане 23 февраля после мужского соревнования на лед выбежал обнаженный мужчина, интимные места которого прикрывала лишь игрушечная обезьянка и балетная пачка.