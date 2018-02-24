Перепутали медали. На Олимпиаде случился курьез во время награждения американских керлингистов, фото

На зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане 24 февраля разыграли восемь комплектов наград, среди которых были медали по керлингу среди мужчин.

Победу в этом виде спорта одержала сборная США, однако при награждении произошел забавный курьез. Об этом написала в своем Twitter журналистка американского спортивного канала ESPN Алисса Ренигк.

"Мужская сборная США по керлингу только что поняла, что ей вручили медали, на которых написано "золотые медали в женском керлинге". Их тренеры разбираются в случившемся", - отметила журналистка, добавив фото изумленных американцев.

Как ранее сообщалось, голландские конькобежцы во время празднования завоеванной бронзовой медали в командной гонке преследования на Олимпиаде-2018 неудачно бросили в фанатов гигантский макет медали и нанесли травмы двоим из них.