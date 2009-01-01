Рейтинг ФИФА. Украина осталась на 37-м месте, Россия обновила антирекорд

В первой десятке рейтинга ФИФА лишь одно минимальное изменение — сборная Польши сравнялась с испанцами.

Украина осталась на 37-ом месте в рейтинге ФИФА grihavodak.ru

В обновленном рейтинге ФИФА сборная Украины сумела сохранить за собой 37-е место.

В первой десятке рейтинга ФИФА лишь одно минимальное изменение — сборная Польши сравнялась с испанцами и теперь эти команды делят 10-11 строчки рейтинга, говорится на сайте ФИФА.

Сборная Украины пропустила вперед сборную Парагвая, но за счет регресса команды из Буркина-Фасо осталась на 37-м месте.

Следующий соперник сборной Украины в отборе на чемпионат мира-2018 сборная Финляндии опустилась на 11 позиций и теперь занимает 108-е место. Среди других команд из нашей группы Хорватия осталась 18-й, Исландия потеряла одну позицию и теперь на 22-м месте, Турция опустилась с 22-го на 25-е, а Косово занимает 173-ю строчку.

Наибольшего прогресса среди всех сборных добилась Новая Зеландия, которая поднялась на 17 позиций (со 112 места на 95-е). Наибольший регресс у сборной Мавритании — 13 строчек (с 91-й на 104-ю).

ФИФА

ФИФА

В свою очередь, сборная России опустилась рекордно низко в рейтинге ФИФА.

Российская команда потеряла 2 позиции и опустилась на 63-е место.

Ранее наихудшей позицией для сборной было 61-е место, на котором команда оказалась в феврале этого года.

Напомним, ранее сообщалось, что "Шахтер" и "Динамо" попали в ТОП-25 лучших клубов Европы.