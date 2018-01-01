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Срна стал игроком итальянского клуба "Кальяри"

Вчера, 23:17

На поле футболист будет выходить под 33-м номером.

Срна
Дарио Срна продолжит карьеру в Италии фото: shakhtar.com
Экс-футболист "Шахтера" Дарио Срна официально представлен в качестве игрока итальянского клуба "Кальяри".

Как сообщает официальный Twitter клуба, презентация новичка состоялась 25 июня.

Хорватский защитник подписал контракт с итальянцами на один год с возможностью продления договора в дальнейшем. Играть в команде он будет под 33-м номеров, как и ранее в донецком "Шахтере".

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Фото: Twitter

Ранее сообщалось, что Национальный антидопинговый центр Украины отстранил Дарио Срну от игры за применение запрещенных препаратов до 22 августа 2018 года. Действие контракта футболиста с "Шахтером" истекает 30 июня.

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Теги:  
Дарио Срна, футбол
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