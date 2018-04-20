Предложение от гранда. Капитан "Шахтера" может продолжить карьеру в Турции

Попавшийся на допинге капитан донецкого "Шахтера" Дарио Срна может продолжить карьеру в составе одного из лидеров турецкого футбола.

Срок дисквалификации Срны истекает 22 августа, после чего Срна может продолжить выступления в Турции, сообщает FootballHub со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что к Срне проявляет настойчивый интерес один из лидеров турецкого футбола.

При этом в турецкую Суперлигу Срна может перебраться в статусе свободного агента, поскольку действующее соглашение с "горняками" истекает 30 июня 2018 года.

Напомним, ранее сообщалось, что Срна может стать главным тренером украинского клуба.