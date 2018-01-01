Стал известен окончательный состав сборной России на ЧМ-2018

Россияне сыграют против сборных Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.

Назван окончательный состав сборной России на ЧМ-2018.

Тренерский штаб сборной России по футболу во главе со Станиславом Черчесовым обнародовал окончательный состав команды на ЧМ-2018

Основой для сборной стали два клуба – ЦСКА и "Зенит". И от первого, и от второго в команде по пять игроков. Еще трое – от "Спартака".

Как сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС), полный состав команды выглядит следующим образом:

— нападающие: Артем Дзюба ("Арсенал" Тула), Алексей Миранчук ("Локомотив" Москва), Федор Смолов ("Краснодар");

— защитники: Сергей Игнашевич (ЦСКА Москва), Владимир Гранат ("Рубин" Казань), Федор Кудряшов ("Рубин" Казань), Илья Кутепов ("Спартак" Москва), Игорь Смольников ("Зенит" Санкт-Петербург), Андрей Семенов ("Ахмат" Грозный), Марио Фернандес (ЦСКА Москва);

— полузащитники: Александр Ерохин ("Зенит" Санкт-Петербург), Юрий Газинский ("Краснодар"), Александр Головин (ЦСКА Москва), Алан Дзагоев (ЦСКА Москва), Далер Кузяев ("Зенит" Санкт-Петербург), Юрий Жирков ("Зенит" Санкт-Петербург), Роман Зобнин ("Спартак" Москва), Антон Миранчук ("Локомотив" Москва), Александр Самедов ("Спартак" Москва), Денис Черышев ("Вильярреал" Испания);

— вратари: Владимир Габулов ("Брюгге", Бельгия), Игорь Акинфеев (ЦСКА Москва), Андрей Лунев ("Зенит" Санкт-Петербург).

На групповом этапе мирового первенства сборная РФ сыграет с Саудовской Аравией, Египтом и Уругваем.

Напомним, в планах целого ряда ведущих немецких политиков нет посещения ЧМ-2018, который состоится в России. При этом пока не известно, поедет ли на чемпионат канцлер Ангела Меркель.

Как сообщалось о том, что в России новый стадион, построенный к ЧМ-2018, начал трещать по швам.

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