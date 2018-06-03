"ЧМ-2018 еще не наступил, а жалобы уже есть": известного футболиста обокрали по пути в Москву

Бывший форвард лондонского "Арсенала" и миланского "Интера" Нванкво Кану пожаловался в российскую полицию на кражу 10 тысяч евро. Деньги у спортсмена пропали, пока он добирался из Лондона в Москву.

Как пишет Telelgram-канал Mash, деньги могли пропасть как в Хитроу, так и уже в Москве.

Тратить данные средства футболист собирался в Калининграде, куда летел, чтобы поболеть за любимую сборную Нигерии (он провел за них 87 матчей). 16 июня нигерийская сборная играет там с Хорватией.

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Напомним, в планах целого ряда ведущих немецких политиков нет посещения ЧМ-2018, который состоится в России. При этом пока не известно, поедет ли на чемпионат канцлер Ангела Меркель.

Ранее в России женщину замуровали в доме во время ремонта дорог к ЧМ-2018. Ей пришлось просидеть взаперти в собственном доме несколько суток.

Напомним, Россия закроет границу на замок для жителей "ЛДНР" на время ЧМ по футболу-2018. Вероятно, это из-за страха, что товары "из военторга" могут вернуться к основному поставщику, считает спикер Госпогранслужбы Олег Слободян.

Как сообщалось о том, что в России новый стадион, построенный к ЧМ-2018, начал трещать по швам.