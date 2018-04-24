В России новый стадион к ЧМ-2018 трещит по швам: фото

В российском Волгограде построенный к ЧМ-2018 стадион "Арена-Волгоград" начал трещать по швам.

Новый объект уже начал разваливаться, и свидетельством тому стали фотографии, сделанные болельщиками во время тестового матча, проходившего на новом стадионе в прошлую субботу. Снимки опубликованы в одном из популярных пабиков.

Десятки пользователей оставили свои комментарии под фото. Волтоградцы уже не удивляются масштабам халтуры, которая присутствует в городе даже на таких объектах, которые примут не только местных рядовых обывателей, но и иностранных гостей, пишет vnews34.ru.

Отмечается, что в начале декабря прошлого года на территории строительства стадиона был зафиксирован факт гибели одного из рабочих, который эксплуатировал автомобильный гидравлический подъемник. А сейчас на стадионе проводятся тестовые матчи. Первый состоялся 21 апреля, следующий пройдет 2 мая, потом 8 мая и 9 мая.

Напомним, ранее сообщалось о том, что треснула опора Крымского моста, так и не дождавшись его открытия.

Отметим, что в Волгограде на стадионе к ЧМ-2018 в туалете забыли установить перегородки.

Кроме того, в июне прошлого года июня на строящемся к чемпионату мира 2018 года стадионе в Волгограде произошел пожар.