"Золотой" прыжок. Опубликовано видео победного выступления Александра Абраменко на Олимпиаде-2018

За свой победный прыжок украинец получил оценку 128,51.

Победный прыжок Александра Абраменко Reuters

Украинский спортсмен Александр Абраменко завоевал золотую медаль на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане в мужском фристайле, исполнив в финальной попытке прыжок Back Full-Full-Double Full, который до этого он делал лишь на тренировках.

За свой победный прыжок украинец получил оценку 128,51.

Это уже четвертая Олимпиада для Абраменко. До Пхёнчхана он участвовал в Играх в Ванкувере (27 место), Турине (24) и Сочи (6).

Абраменко — первый в Украине победитель Кубка мира в лыжной акробатике. Свой Хрустальный глобус он выиграл в 2016 году.

Украинская сборная благодаря победе фристайлиста поднялась в неофициальном медальном зачете Олимпийских игр в Пхенчхане в ведущую двадцатку. Сейчас украинские олимпийцы делят 17-ю и 18-ю строчки с командой Польши, которая также имеет одно олимпийское "золото".

Предлагаем Вашему вниманию видео "золотого" прыжка Абраменко:

Напомним, ранее Абраменко рассказал о своем триумфе на Олимпиаде-2018.