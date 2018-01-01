"*банько" и "К психиатру": В Сети вознегодовали по поводу слов Фарион о русскоязычных украинцах

Бывшая нардеп в который раз отличилась радикальностью формулировок и, чихвостя русскоязычных украинцев, за словом в карман не лезла.
Экс-нардеп от партии "Свобода", одиозная Ирина Фарион в телеэфире назвала русскоязычных жителей "умственно отсталыми предателями" и "самой большой проблемой Украины".
Запись передачи "Противоположный Взгляд LIVE" с ее участием доступна на портале YouTube. Ведущему Фарион прямо заявила, что именно русскоязычные украинцы виновны в приходе войны в Украину.
"Почему они живут в Украине и говорят на языке оккупанта? Они садомазохисты? Им нравится использовать язык врага? Путин пришел их освобождать. Они притянули сюда войну! Где у нас сейчас война? Там, где были русскоязычные граждане. Это Луганская, Донецкая область и Крым. Мы имеем треть оккупированного Донбасса. Мы имеем полностью аннексированный Крым. Почему? Там была российская церковь, российская культура и русский язык. Они умственно отсталые, эти русскоязычные!", - сказала она прямолинейно.
Фарион также прокомментировала результаты недавних соцопросов, согласно которым в Украине "живут 5,5% этнических русских".
"Это не просто этнические русские, это дети колонизаторов. Это оккупанты на нашей с вами земле. Русскоязычные украинцы - самая большая проблема Украины. Это отступники, предатели, ренегаты. Кто вам сегодня мешает выучить украинский язык? Ваша тупость? Ваш примитивизм? Ваш конформизм?... Русскоязычные украинцы - это не украинцы, они гибриды. Пусть подойдут к зеркалу и спросят себя, за что они так порочат украинскую землю?!", - заявила она.
В окончании своей речи Фарион предложила свой вариант "решения проблемы русского языка" в Украине.
"Не дать образования и работы! Защебечут моментально. И не реагировать на русский язык. Он должен быть в Украине непонятным. Тогда заговорят", - подытожила депутат.
Пользователи Сети в резкой форме отреагировали на речь Фарион."Это не политик, это разжигатель! К психиатру! Срочно! Пожизненно! Не зря, ой не зря в Союзе были закрытые психушки. Закаленная в комсомольской борьбе Фарион! Подарок для РосСми!Браво!", "*банько", "Весеннее обострение" - написали они.
Напомним, ранее Фарион заявила о том, что Надежду Савченко нужно выслать в РФ в товарном вагоне.
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