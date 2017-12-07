"Русскоязычным - ни образования, ни работы". Фарион отметилась громким заявлением. Видео

Экс-нардеп, член всеукраинской организации "Свобода" Ирина Фарион в эфире "Незалежного телевізійного агентства" назвала русскоязычных граждан Украины "трофеем Путина".

"Если у нас в Украине есть некая категория людей, которая хвастается тем, что они – трофей Путина, то какое мне до них дело? Моя задача – максимально их нейтрализовать. И реально не дать этим людям ни образования, ни работы. Тогда они защебечут на украинском языке на следующий день. Пусть эти русскоязычные поедут в Америку, там разговаривают на русском и найдут себе работу. Подметать дом им дадут! Пусть едут в Польшу или Чехию", – сказала политик.

Она отметила, что в стране нет такой юридической категории, как "русскоязычные".

"Мне абсолютно безразлично русскоязычное население. Потому что кто это? Прошу показать мне такую юридическую категорию. Где в Конституции Украины написано, что такое имеет право на существование? Это выдумка, которая прозвучала в конце 90-х годов, кажется, в 96-м или 98-м, от, кажется, тогдашнего министра обороны России. Они тогда очень хорошо поняли, что теряют Украину как своего сателлита и понимали, что можно держать Украину на этом узком поводке, который называется "русскоязычное население". И они выдумали этот термин, абсолютно абсурдный, он не соответствует сути, потому что нет в мире немецкоговорящих поляков или немецкоговорящих чехов. Русскоязычность в Украине – это клеймо оккупанта, это самый лучший трофей Путина. Это символ поражения украинца перед россиянином или, извините, московитом – так намного лучше их называть", – заявила политик.

Она отметила, что русскоязычные граждане - то, что привело Путина в Украину.

"Что является самым большим кошмаром для Путина? Украиноязычная Украина. Потому что украиноязычная Украина – это граница с русским миром. Русский мир есть там, где есть русский язык. Извините, тогда русскоязычное население угрожает мне. Если мне что-то угрожает, я буду бороться самыми разнообразными, самыми химерными, самыми подлыми и самыми перпендикулярными методами. Потому что я, украинка, в своем государстве должна господствовать. Вам нравится русский язык? Купили билет – и пиляйте в Россию, в Московию. У нас, к сожалению, свободно ходят поезда, у нас, к сожалению, до сих пор безвизовый режим со страной-оккупантом, страной, которая убила более девяти тысяч украинских воинов", – заявила бывший депутат.

Фарион также заявила, что ее не интересуют чувства русскоязычных участников АТО.

"А теперь о тех, кто говорит, что они якобы защищают Украину, говоря на русском языке. Меня не интересуют их чувства. Меня интересует, выполняют ли он закон Украины о Вооруженных силах. Статья 13 этого закона четко говорит: язык Вооруженных сил – украинский. Не умеете читать? Тогда тем более убирайтесь", – сказала экс-депутат.