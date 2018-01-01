Дипломат спрогнозировал судьбу конфликта на Донбассе

Украине "нужно время на развитие и заживление ран войны", отметил Яременко.

Украина максимум может рассчитывать на замораживание конфликта на Донбассе без обременительных политических условий, полагает эксперт lug-info.com

Дипломат, руководитель Фонда "Майдан иностранных дел" Богдан Яременко считает, что замораживание конфликта на Донбассе без обременительных политических условий является максимумом, на который сегодня может рассчитывать Украина.

Война в нашей стране продолжается, в частности, из-за желания президента РФ Владимира Путина, рассказал эксперт во время чата на "Главреде".

"Курт Волкер (спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины — Ред.) и украинская дипломатия, которая повторяет за ним, пытаются убедить то ли себя, то ли нас в том, что миротворческая миссия (ООН — Ред.) на Донбассе не только возможна, но и впервые в истории она приведет не к замораживанию, а к решению конфликта", — отметил он.

По словам собеседника, он "не столь оптимистичен". "Война в Украине продолжается из-за желания Владимира Путина и способность России ее вести. На этом и должно быть сосредоточено основное внимание украинской и международной дипломатии", — добавил Яременко.

Дипломат подчеркнул, что "активные переговорные усилия, консультации, попытки поиска компромисса еще никогда никому не вредили". "Если в результате активных посреднических усилий США в исполнении Курта Волкера на востоке Украины появится хоть какая-то миротворческая миссия, и это приведет хотя бы к прекращению огня, а, значит, и прекращению гибели украинских солдат, надо радоваться", — заявил эксперт.

"С моей точки зрения, замораживание конфликта без обременительных политических условий — это максимум, на который сегодня может рассчитывать наша страна. Нам нужно время на развитие и заживление ран войны", — сказал собеседник.

"Продолжение боевых действий этому препятствует. Замораживание конфликта будет меньшей из проблем. Очевидно, будет решать этот конфликт уже следующие поколения украинцев", — полагает он.

Ранее Богдан Яременко выразил мнение, что замена названия боевых действий на востоке Украины с антитеррористической операции на операцию Объединенных сил не приблизит развязку конфликта.

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