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Кравчук рассказал, как власти Украины "цинично обманывают" жителей страны

Сегодня, 10:26

Первый лидер независимой Украины дал подробное интервью одному из украинских изданий.

Леонид Кравчук
Леонид Кравчук УНИАН
Первый президент Украины времен независимости (1991-1994) Леонид Кравчук заявил, что нынешние власти страны массово раздают обещания и занимаются откровенным и циничным обманом.

Такое заявление он сделал в интервью порталу "Страна". По словам Кравчука, изредка он и, соответственно, второй и третий президенты страны, Леонид Кучма и Виктор Ющенко, проводят рабочие встречи с нынешним лидером страны − Петром Порошенко. 

По словам Кравчука, лично он абсолютно никак не участвует в формировании государственной политики и "крайне доволен" таким положением вещей, поскольку он "привык выполнять обещанное".

"А сегодня, к сожалению, слова и дела не совпадают. Причём обещают и обманывают откровенно и цинично. Я не хочу участвовать в формировании политики с такими обещаниями", — заявил первый президент Украины.

Напомним, ранее Кравчук рассказал о покушении на Януковича накануне Майдана, а также сформировал пять советов для Порошенко.

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Теги:  
Леонид Кравчук, Петр Порошенко, Леонид Кучма, Виктор Ющенко, власти, Украина
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