Министр Насалик и депутат Шахов подрались под Минэнергоугля

Короткую стычку прервали служители закона, растащившие депутата и министра "по разным углам".
Как видно на видеозаписи инцидента, которую обнародовал на своей странице глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец, между министром и нардепом возник спор, в ходе которого Насалик с силой оттолкнул Шахова и ударил его в грудь. Чиновника и парламентария растащила подоспевшая на место стычка полиция.
После схватки министр Насалик оставил свой автомобиль в окружении шахтеров и отправился в сторону Кабинета Министров, так и не дав горнякам ответа на вопрос, когда будет выплачена задолженность по заработной плате, которая уже перевалила отметку в два миллиарда гривень.
Читайте также В Сети опубликовали видео прорыва "афганцами" и шахтерами кордона полиции под Радой
Ранее шахтеры уже митинговали за выплату долгов по зарплате и отставку Насалика - тот митинг стартовал утром во вторник, 19 июня, возле центрального входа в здание Верховной Рады, к нему присоединились также "афганцы". Он быстро перерос в столкновения с правоохранителями. Затем в МВД сообщили, сколько полицейских пострадали во время стычек с митингующими.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram