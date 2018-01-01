Сегодня, 18:03 RSS

На заводе "Маяк" цинично прокомментировали гибель украинских военных под Ровно

Сегодня, 17:10

Представитель завода назвал трагедию не "разрывом миномета" а "естественным отбором".

молот
Первый в мире миномет "естественного отбора" по версии завода "Маяк" УНИАН
Украинский сегмент Сети взбесил комментарий связанного с заводом "Маяк" активиста Александра Остапенко; тот заявил, на Ровенском полигоне военные погибли вовсе не от разрыва миномета "Молот".

По его мнению, таким образом, якобы прошел "естественный отбор".

"Это не "Молот" убивает. Это работает естественный отбор. Топор эволюции, так сказать", - написал он в комментариях к посту известной парвозащитницы и волонтера Ольги Решетиловой.

звиздеж остапенка 1
Открытые источники

звиздеж остапенка 2
Открытые источники

Высказывание вызвало в сети натуральный скандал - в первую очередь, из-за циничности комментария. Нашлись и те, кто указал, что Остапенко сознательно обнародует неверную информацию, завышая характеристики "Молота".

При этом активист подтверждает, что не является штатным сотрудником завода, а всего лишь работает с ним "по закрытой тематике". Остапенко порекомендовали извиниться, на что тот пообещал это сделать - не сегодня, так завтра.

звиздеж остапенка 3
Открытые источники

Читайте также Журналистка утверждает, что обнаружила "московский след" в минометах "Молот"

Как ранее сообщалось, трое военных погибли, еще 9 человек получили ранения различной степени тяжести из-за взрыва миномета на военных учениях.

Минобороны назвало основную версию взрыва на военном полигоне на Ровенщине. На место происшествия отправилась оперативная группа и лица, ответственные за проведение расследования.

Волонтер назвал вероятную причину взрыва миномета на Ровненском полигоне.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Теги:  
Украина, Молот, трагедия, миномет, Маяк, Остапенко, Решетилова, цинизм, скандал
ПО МАТЕРИАЛАМ:
Загрузка...
+
Соглашаюсь
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности