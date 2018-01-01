На заводе "Маяк" цинично прокомментировали гибель украинских военных под Ровно

Представитель завода назвал трагедию не "разрывом миномета" а "естественным отбором".
По его мнению, таким образом, якобы прошел "естественный отбор".
"Это не "Молот" убивает. Это работает естественный отбор. Топор эволюции, так сказать", - написал он в комментариях к посту известной парвозащитницы и волонтера Ольги Решетиловой.
Высказывание вызвало в сети натуральный скандал - в первую очередь, из-за циничности комментария. Нашлись и те, кто указал, что Остапенко сознательно обнародует неверную информацию, завышая характеристики "Молота".
При этом активист подтверждает, что не является штатным сотрудником завода, а всего лишь работает с ним "по закрытой тематике". Остапенко порекомендовали извиниться, на что тот пообещал это сделать - не сегодня, так завтра.
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Как ранее сообщалось, трое военных погибли, еще 9 человек получили ранения различной степени тяжести из-за взрыва миномета на военных учениях.
Минобороны назвало основную версию взрыва на военном полигоне на Ровенщине. На место происшествия отправилась оперативная группа и лица, ответственные за проведение расследования.
Волонтер назвал вероятную причину взрыва миномета на Ровненском полигоне.
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