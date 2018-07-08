Журналистка утверждает, что обнаружила "московский след" в минометах "Молот"

Стволы для минометов "Молот", которые унесли жизни как минимум десятка украинских военных из-за постоянных разрывов, и лоббирование производства которых приписывается нардепу Сергею Пашинскому, который в 2015-2016 курировал "Укроборонпром", производятся на заводе, выгодополучателями которого являются российские компании.

Об этом заявила волонтер и правозащитница Ольга Решетилова на своей странице в Facebook.

"Контрольным пакетом акций СКМЗ, по крайней мере по состоянию на 2016 год, владел сын бывшего губернатора Донецкой области Анатолия Близнюка Сергей. Не напрямую, конечно, а через оффшорную прокладку Ganado Trade, INC. И именно через этот оффшор, а также через бенефициара, некую Людмилу Ульященко, СКМЗ связан с другим краматорским предприятием "Энергомашспецсталь", которое принадлежит "Росатому", - объяснила она.

Активистка отметила - основными получателями выгоды от указанной "оффшорной прокладки" являются компании, зарегистрированные в столице РФ.

Масла в огонь подливают и местные жители - в комментариях они утверждают, что Старокраматорский машиностроительный завод во время обстрелов никогда не трогали террористы, считая его "своим".

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Как ранее сообщалось, трое военных погибли, еще 9 человек получили ранения различной степени тяжести из-за взрыва миномета на военных учениях.

Минобороны назвало основную версию взрыва на военном полигоне на Ровенщине. На место происшествия отправилась оперативная группа и лица, ответственные за проведение расследования.

Волонтер назвал вероятную причину взрыва миномета на Ровненском полигоне.