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Порошенко призвал молиться для получения Томоса по автокефалии УПЦ

Вчера, 22:34

Гарант заявил, что нельзя быть уверенным в положительном для Украины решении в Константинополе.

Порошенко
Порошенко посоветовал молиться УНИАН
Президент Петр Порошенко заявил, что получение украинской церковью автокефалии является вопросом национальной безопасности, поэтому необходимо молиться для положительного результата для нашей страны.

"Автокефалия - это вопрос нашей независимости и нашей национальной безопасности. Поэтому и оказывают такое яростное сопротивление Москва и ее пятая колонна в Украине. Мы не должны считать, что Томос у нас в кармане. Мы должны молиться и бороться для его получения", - написал Порошенко в Twitter.

Порепнрг
Twitter Петра Порошенко

Напомним, президент Петр Порошенко сообщал, что Вселенский Патриархат начинает процедуры, необходимые для получения УПЦ автокефалии. Ранее Верховная Рада поддержала обращение главы государства к Вселенскому Патриарху Варфоломею об автокефалии УПЦ.

Позже предстоятель Украинской православной церкви Киевского Патриархата Святейший патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет заявил, что Вселенский патриарх Варфоломей предоставит автокефалию УПЦ уже в этом году.

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Теги:  
Петр Порошенко, автокефалия, Томос, церковь, УПЦ
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