"Порошенко решил избавиться от конкурента": что известно о заказчике "убийства" Бабченко Германе

"Гражданин "Г." руководит единственным негосударственным предприятием по производству оружия в Украине.

Оперативники задерживают предполагаемого организатора покушения на Бабченко Бориса Германа. СБУ/Youtube

По словам адвоката Евгений Солодко, Герман — исполнительный директор компании "Шмайсер".

Это украинско-немецкого совместное предприятие. При этом оно является единственным негосударственным предприятием по производству оружия в Украине.

Это может объяснить, почему российские спецслужбы, по словам главы СБУ, завербовали Германа для организации тайников оружия.

Солодко отметил, что "Шмайсер" имеет давние производственные отношения с Минобороны Украины, а сам Герман известен своей волонтерской деятельностью для нужд АТО.

"Именно его оптика стоит на винтовках наших снайперов, именно он модернизирует и создает мощнейшие снайперские комплексы на базе существующего армейского вооружения. Юрист по образованию он давно выбрал для себя любимое дело – оружие", – написал адвокат у себя в Facebook.

При этом он задается вопросом, а в чем интерес Бориса. "Непонятно, а мотив должен быть установлен… Дело странное, но брифинг Генерального прокурора уже состоялся. Значит, будут, выпучив глаза, будут доказывать даже несуществующее", – резюмировал он.

В комментариях к посту люди предполагают, что завод теперь отожмут. В частности, Николай Мамалыга отмечает: "Понятно, Порошенко, под которым сейчас весь оборонпром, хотел одним выстрелом убить зайца-конкурента и подбросить дебильному стаду рабов шкандаль, чтобы не воняло, и под шумок поднять тарифы или еще какую ху*ню".

Ранее "киллер" Бабченко прокомментировал спецоперацию силовиков. Он заявил, что шифроваться смысла не видит.

Напомним, вечером 29 мая появилась информация, что в Киеве на ул. Никольско-Слободской убили Аркадия Бабченко. Позже выяснилось, что преступление было инсценировано.

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что заказчиком убийства журналиста выступали российские спецслужбы. За совершение убийства бывшему участнику антитеррористической операции на Донбассе пообещали награду в размере 40 тысяч долларов, организатор преступления задержан в столице.

Напомним, ранее экс-чиновник Пентагона сказал, как властям Украины "аукнется" спецоперация "Бабченко".

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