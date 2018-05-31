"В СБУ обращаешься с радостью": "киллер" Бабченко прокомментировал спецоперацию силовиков

Исполнителем "убийства" российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко оказался Алексей Цымбалюк.

Об этом он сам сообщил у себя в Facebook. Раскрытие своего участия в этом деле он объяснил тем, что после обнародования записи получения им аванса за "убийство" Бабченко, где четко слышен его голос, шифроваться он смысла не видит.

"Прекрасно, что в службе работают талантливые молодые опера, к которым спокойно идешь с информацией о заказах на убийство. Обращаешься и не боишься, что тебя сольют тем же заказчикам по доллары. Честно не знаю, как сложится моя судьба дальше, немного на нервах. Но точно знаю, что оперативник, который все это дело тащил на себе, следователь по делу – люди чести", – написал Цымбалюк.

При этом он предупредил, что никаких интервью в ближайшее время давать не будет, так как "давал подписку о неразглашении", а следствие все еще идет.

Как сообщалось, организатором "покушения на журналиста Аркадия Бабченко в СБУ назвали "Гражданина "Г.", который нашел заказчиков среди бойцов АТО. Сегодня из сообщения Шевченковского районного суда Киева стало известно, что предполагаемого организатора зовут Борис Львович Герман.

Ранее экс-чиновник Пентагона сказал, как властям Украины "аукнется" спецоперация "Бабченко".

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Напомним, западные СМИ в унисон раскритиковали спецоперацию СБУ по "воскрешению" Аркадия Бабченко. Там считают, что это сильно дискредитирует украинскую власть и СМИ в глазах самых украинцев и мира, а также сыграет на руку Кремлю.