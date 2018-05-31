Гражданин "Г": в суде назвали фамилию предполагаемого организатора "убийства" Бабченко

Организатором "покушения на журналиста Аркадия Бабченко в СБУ назвали "Гражданина "Г.", который нашел заказчиков среди бойцов АТО.

Сегодня из сообщения Шевченковского районного суда Киева стало известно, что предполагаемого организатора зовут Б. Л. Герман. Именно этот суд рассмотрит ходатайство об его аресте.

"Гражданина "Г." подозревается по ч.1 ст.14, ч.3 ст.27, ч.3 ст.258 УК Украины (организация подготовки террористического акта).

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Позднее журналист Оксана Коваленко уточнила, что подозреваемого зовут Борис Герман:

Напомним, вечером 29 мая появилась информация, что в Киеве на ул. Никольско-Слободской убили Аркадия Бабченко. Позже выяснилось, что преступление было инсценировано.

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что заказчиком убийства журналиста выступали российские спецслужбы. За совершение убийства бывшему участнику антитеррористической операции на Донбассе пообещали награду в размере 40 тысяч долларов, организатор преступления задержан в столице.

Напомним, ранее экс-чиновник Пентагона сказал, как властям Украины "аукнется" спецоперация "Бабченко".

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